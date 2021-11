Le directeur national de la Bceao et la représentante de la commission de l'Uemoa au Sénégal à la Fika : « La Foire Internationale de Kaolack fait redémarrer l'économie de la région »

La journée d'aujourd'hui est consacrée à plusieurs activités au niveau de la Foire internationale de Kaolack (Fika), notamment aux visites guidées de certaines personnalités.





Ce matin, le directeur national de la Bceao, Ahmadou Al Aminou Lô et la représentante de la commission de l'Uemoa au Sénégal, Aïssa K. Sidibou, ont visité les différents stands de la Foire Internationale de Kaolack.



Face aux journalistes, les deux autorités ont salué l'initiative de la chambre de commerce de Kaolack d'avoir organisé une telle rencontre qui "fait redémarrer l'économie de cette région".



Selon le directeur national de la Bceao, l'enjeu est aujourd'hui de lutter contre "l'exclusion financière" et contre "l'exclusion en matière de croissance".



À en croire la présidente de la commission de l'Uemoa au Sénégal, "Kaolack est en train d'année en d'année de faire de la Foire un carrefour du donner et du recevoir".