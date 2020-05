Le directeur de l'Institut Pasteur sur les tests rapides : « Pour les prélèvements qui sont faits avant 20h, les résultats sont disponibles le même jour »

Ce dernier a déclaré que l’institut qu’il dirige a augmenté les tests sérologiques effectués par jour, sur instruction du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Quant aux tests rapides, qui permettent des résultats en quelques heures, le directeur de l’Institut Pasteur a indiqué que « pour les prélèvements qui sont faits avant 20h, les résultats sont disponibles le même jour ».



« Les tests effectués par jour ont été augmentés au cours de ces dernières semaines pour permettre d’accommoder la stratégie qui permet évidemment de résoudre l’épidémie à travers une recherche active des cas dans les communautés », a expliqué le Dr Sall.



Il parle d’une « facilitation de la délivrance des résultats », à travers la mise en place d’une plateforme qui permet aux médecins de district se trouvant dans les régions d’avoir accès aux résultats. « Au niveau de l’engagement communautaire, les laboratoires ont été organisés, les capacités augmentés, afin d’identifier le maximum de cas et prendre les mesures idoines dans ce sens », a-t-il indiqué.



Basé sur la détection du code génétique du coronavirus, le test moléculaire par « PCR » révèle si un malade est infecté par le virus au moment où on le réalise.