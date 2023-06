Le dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye répond à ses détracteurs : "J'ai été PDG d'une société que, à partir de zéro, j'ai hissée au plus haut niveau. Tous les observateurs savent que l'aéroport est sur la bonne voie. "

Récemment le Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, a été victime, par voie de presse d'attaques de politiciens encagoulés tapis dans l'ombre. Ces derniers ont décrié la gestion du nouveau DG de l'AIBD en le taxant de faire dans le clientélisme politique et pis en l'accusant d'une gestion onéreuse. En marge de la célébration de la fête de Tabaski juste après la prière de deux rakaa, Abdoulaye Dièye qui a été interpellé à ce sujet, s'est voulu clair. " Ceux qui nous connaissent savent que nous sommes disciplinés en toutes choses. Mais le plus important, c'est que nous sommes en train de travailler pour réussir la mission qu'on nous a assignée au niveau de l'AIBD", a-t-il laissé entendre. Et d'ajouter : "Quiconque me connaît, sait que je suis parti de rien. J'ai été depuis 20 ans, PDG d'une société, à partir de zéro, j'ai hissée au plus haut niveau. C'est dans cet esprit de management que nous allons continuer". Poursuivant, il fera savoir que " tous les observateurs savent que l'AIBD est sur la bonne voie". Pour lui, ces gens qui l'attaquent sont libres de prendre position. Mais l'important, dira-t-il, c'est que seul le travail paie et c'est dans cette lancée que nous nous sommes inscrits...