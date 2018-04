Le désaveu de Serigne Bara Mbacké Khassim : ' Le Président Macky est parfois mal inspiré et c'est le cas avec ce projet de loi sur le parrainage '

Chef religieux, mais responsable politique de l'Apr à Guinguinéo, Serigne Bara Mbacké Khassim a câblé Dakaractu pour marteler son désaccord par rapport au projet de loi portant parrainage des candidats à la prochaine Présidentielle de 2019. '' Il me semble que cette loi va exister juste pour satisfaire des intérêts personnels du Président. Je m'oppose alors à son vote parce que la démocratie refuse que des adversaires soient écartés par des trucs et des astuces. '' Le Mbacké-Mbacké de déclarer que son mentor a, cette fois-ci, été mal inspiré ou mal conseillé.



Réagissant à la crise scolaire, Serigne Bara Mbacké Khassim préconise un dialogue sincère avec les enseignants. '' Il est urgent d'organiser un débat engagé pour sauver, au moins, l'année scolaire. Les mêmes efforts devront être déployés pour apaiser les tensions enregistrées dans les secteurs de la santé et de l'agriculture. "



Il termine son intervention par demander à l'État de reprendre le chemin des réalisations et de l'efficacité qu'il semble abandonner au profit d' une réélection que seul un bilan élogieux pourrait garantir...