Le député Makhtar Diop dans tous ses états : « Tous ceux, parmi nous, qui s’opposent à Amadou Bâ sont ingrats vis-à-vis du Président Macky Sall! »

La tension monte de plus en plus au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakar depuis que le Président Macky Sall a porté son choix sur Amadou Bâ pour briguer les suffrages des Sénégalais au nom de la coalition Benno Bokk Yaakar. Les discours deviennent de plus en plus rugueux. Le député Makhtar Diop n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour lui, « tous ceux qui s’opposent au choix porté sur Amadou Bâ sont des traîtres et font preuve d’ingratitude vis-à-vis du Président Macky Sall ».

Dans une déclaration adressée à la presse, le député Makhtar Diop invite tous les récalcitrants à tomber les masques encore qu’il est temps. « Je demande à ceux qui ne sont pas contents de s’affirmer et de quitter tout de suite la coalition, le parti en plus de démissionner de leurs postes de responsabilité s’ils en détiennent. Certains l’ont déjà fait et nous attendons de tous les autres qu’ils le fassent très rapidement. Nous savons qu’il y a des gens tapis dans l’ombre qui ne l’ont jamais aimé, lui le Président Macky Sall, et qui ne l’ont jamais soutenu. Nous n’accepterons que personne ne fasse double jeu ».

Makhtar Diop de proposer à l’actuel Premier ministre d’identifier les bonnes personnes et de surcroît miser sur la jeunesse. « Il reste parmi nous des gens qui sont fidèles et loyaux au Chef de l’État. Des gens qui sont surtout reconnaissants. À côté, il y en a qui sont ingrats ». À Mame Boye Diao et Abdoulaye Daouda Diallo, le parlementaire leur demandera de prendre leurs responsabilités..