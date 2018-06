Le député Aliou Dembourou Sow renforce l’APR en France

Le Coordonnateur de la convergence nationale des éleveurs républicains du Sénégal en mission dans le département de Drôme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes a prolongé son séjour d’une semaine pour des rencontres.



En France, de Lyon à Paris, le député Aliou Dembourou Sow a cherché dans le camp adverse pour obtenir des ralliements en faveur du camp présidentiel.



Le président du conseil départemental de Ranérou Ferlo a convaincu certains libéraux qui avaient tourné la page depuis le départ de Me Wade en 2012.



Le samedi, 09 mai, à la rue Bargue, dans le 15ème Arrondissement de Paris, le député a réussi à convaincre un socialiste Mamadou Sow. Ce ressortissant de Sagata dans la région de Louga a décidé de rejoindre l’Alliance pour la république (APR) de Macky Sall.



Devant le public, cet ancien militant du PS a déchiré sa carte pour tendre la main au député Sow.



‘’Les Amis de Macky Sall’’ créés par Teddel Sow de Nice et Ardo Sow ont brandi la liste des milliers de militants qui ont décidé de suivre le député de Ranérou. Ces militants qui n’ont jamais adhéré à l’APR veulent que Aliou Sow soit leur interlocuteur auprès du président Macky Sall.



Dans son intervention, M. Sow a indiqué qu’il ‘’ne sert à rien de venir en Europe et tenir des meetings avec les militants de la première heure de l’APR acquis à la cause du président Sall’’. Pour lui, ‘’convaincre les indécis, chercher dans le camp de l’opposition, est la meilleure stratégie’’ même s’il soutient ‘’le travail positif’’ de l’équipe de Hamet Sarr, le tout nouveau coordonnateur de la DSE France.



La chanteuse malienne Inna Baaba Coulibaly a tenu le public en haleine jusqu’à l’aube.



Elimane Bourbouti