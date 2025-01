Le déficit commercial du Sénégal atteint son plus haut niveau historique

D'après les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie exploitées par la revue "ConfidentelDakar", les échanges commerciaux du Sénégal ont connu une baisse de 6,1% en 2023, après une reprise post-Covid très dynamique et une année 2022 record (+34% en g.a). La balance commerciale affiche un déficit à son plus haut niveau historique pour la deuxième année consécutive (-3983 Mds FCFA, 6,1 Mds EUR), après s'être fortement dégradée en 2022. Entre 2021 et 2023, le déficit de la balance commerciale a fortement augmenté (+60%) en lien avec la hausse plus importante en valeur absolue et en valeur relative des importations (+34% entre 2023 et 2021) que des exportations (+11,8%), Cela peut s'expliquer par l'effet mécanique de l'inflation sur la valeur des échanges, en raison de la perturbation des chaines d'approvisionnement provoquée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'économie sénégalaise y est particulièrement vulnérable en raison de sa forte. dépendance aux importations de produits de base (alimentaires, énergétiques notamment).