Le cri du cœur des handicapés contre les nouveaux minibus Dakar Dem Dikk.

Les nouveaux minibus de la société nationale posent une véritable équation aux personnes à mobilité réduite (les handicapés). C'est du moins ce que relève Suzanne, une handicapée se déplaçant dans un fauteuil roulant, rencontrée au niveau des Allées du centenaire de Dakar.

" Nous avons un réel problème avec les nouveaux minibus de Dakar Dem Dikk. J'habite à Keur Massar et je me réveille chaque jour à 4 heures du matin pour prendre le bus mais nous restons au niveau de l'arrêt de bus jusqu'à 9 heures à attendre les grands bus de DDD parce que les nouveaux minibus refusent de nous transporter", a dénoncé Suzanne.



Elle poursuit : " quand je quitte ici, j'arrive chez moi après 18 heures. Nous sommes vraiment fatigués à cause des minibus".



À cet effet, elle interpelle les autorités compétentes pour un réglement du problème le plus rapidement possible.