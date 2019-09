Le cri de détresse de la banlieue dakaroise : Quand la population de Guinaw Rails dénonce les chantiers non achevés, les eaux pluviales dégradantes et demande un meilleur cadre de vie...

Dans "le monde de la banlieue", ce n'est pas la vie en "Rose" qui est vécue. Ce qui l’entraîne à se plaindre la plupart du temps du sort qui lui est réservé, une sorte de marginalisation qui ne dit pas son nom.

À Guinaw Rails sud par exemple, l’une des 16 communes d'arrondissement de la ville de Pikine, nous avons un problème qui a toujours persisté : celui des innondations. En effet, le souci majeur dans cette partie de la banlieue est le manque d'infrastructures. Pour rappel, des familles ont été délogées pour entamer un projet de construction d'infratructures routières destinées à lutter contre les innondations. Ce qui n'a pas été, selon les habitants de la localité, un fait positif marquant, bien au contraire. Selon Alioune Badara Fall, un des habitants, " nous dénonçons tous ces problèmes surtout liés à cette route imaginaire qui n'arrive pas à être achevée. Même dans le domaine sécuritaire, cela peut causer des dégâts qui guettent les populations. Il n'y a même pas d'éclairage public. Et cette obscurité persistante peut déboucher sur une instabilité sécuritaire sans précédent."

Le TER, "le pire projet qui impacte la population de Guinaw Rails"

Toujours, selon une source de Dakaractu, le projet du TER cause aussi des soucis liés surtout aux deplacements des populations. "C'est un des pires projets qui soit donné aux populations de GR", lance notre source.

Des issues de secours ne sont même pas faites, selon Badou Fall. "La population est fermée sur elle-même, bouclée. Les habitants qui se trouvent aussi près du TER sont mal protégés. Ce sont pourtant des gens qui doivent être pris en compte de manière sécuritaire, car c'est un grand projet qui s’étale sur plusieurs mois", rappelle t-il.

L'achèvement de la route de sortie, une urgence pressante

C'est une demande formulée généralement à chaque fois qu'une revendication spécifique est émise. La fameuse route dénommée par les populations "Tally Carreaux" est loin d'être achevée. Ils estiment pour la plupart même, que cette voie devait être bien goudronnée comme toutes les autres. "Nous sommes allés voir les autorités municipales et nous leur avons signifié notre souhait de voir terminée cette voie qui cause des dégâts énormes. Même pendant la période des pluies, les eaux pluviales se mélagent avec les ordures et la latérite pour envahir ensuite nos demeures" se lamente un des habitants.( voir photos et vidéos).

D'autre part, la population aimerait avoir un espace public bien aménagé, ce qui incombe aux autorités municipales.

La sécurité, un point positif salutaire

Souvent dépeint comme un milieu mal sécurisé, cette partie de la ville de Pikine est de nos jours stable, sécurisée avec un poste de police qui veille soivent au grain pour la quiétude des populations.