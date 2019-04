Le crépi est jauni. La salle d’audience qui abrite le procès de Cheikh Béthio Thioune et Cie a un goût de déjà-vu pour les 19 accusés du double meurtre de Médinatoul Salam.

Un goût amer, car c'est ici qu'ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt, le 26 avril 2012. Juste après le « thiant » annuel commémorant l’anniversaire de la rencontre entre Cheikh Béthio Thioune et Serigne Saliou Mbacké. Sept ans plus tard, les revoilà devant le juge, dans une salle d’audience sous haute surveillance, où thiatacounes, éléments de la gendarmerie et avocats sont présents en nombre.



Le procès du double meurtre de Médinatoul Salam est suivi par beaucoup de disciples de Cheikh Béthio Thioune. Ils sont particulièrement intéressés par le jugement du meurtre de Bara Sow et Ababacar Fall, tués le 22 avril 2012. Les disciples de Béthio se sont encore rassemblés ce jeudi au tribunal de Mbour en soutien à leurs condisciples. De même que les membres des familles des accusés, qui sont présentement dans la salle devant abriter le procès de Cheikh Bethio Thioune et Cie.



Les accusés sont inculpés pour meurtre avec usage d’actes de barbarie, complicité desdits homicide aggravés et d'association de malfaiteurs, recel de cadavres et inhumation sans autorisation administrative.