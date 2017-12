Le cours magistral de Moustapha Niasse sur la démocratie

Le président de l'Assemblée nationale a attendu la fin des travaux relatifs au projet de budget de 2018 pour délivrer un message chargé de sens sur la démocratie. Moustapha Niasse dont les méthodes sont décriées par une partie de l'opposition parlementaire et qui ne se fait pas prier pour appliquer à la lettre les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a tenu à rappeler qu'il n'y a pas de démocratie sans diversité. "L'Assemblée nationale n'a pas de raison d’être si elle n'est pas plurielle", a renseigné Niasse. "Nous devons nous écouter et nous parler. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. L'opposition est nécessaire à la démocratie. Il est naturel qu'il y ait une majorité et une minorité", a ajouté le président de l'Assemblée nationale qui, pour terminer, a demandé à ses collègues députés de rester ensemble.