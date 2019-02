Le coordinateur de Bokk Gis Gis à Ndoffane et des militants de l’Apr officialisent leur ralliement à «Madické 2019»

Le Coordinateur de Bokk Gis Gis à Ndoffane, Cheikh Oumar Sarr, l’ancienne militante de l’Apr, Seynabou Hanne et le coordinateur des jeunes, Pape Sarr ont officialisé leur ralliement à la coalition «Madické 2019», en vue de la présidentielle.



Il ont décidé de cheminer aux côtés de Me Madické Niang. Approchés par les équipes de ce dernier, ces «soutiens de poids», issus de la majorité et du parti de Pape Diop, ont répondu favorablement. «Je ne suis pas politicien. Je suis venu dans la politique par effraction. Depuis que je suis avec Abdoulaye Wade, je n'ai jamais pensé le quitter. Je ne suis pas une personne qui déçoit. Je préfère rester seul que d'être avec des gens dont l'aboutissement finira mal. Je ne suis pas là pour vous faire porter des Tee-shirts et vous faire tourner dans tout le pays pour vous oublier après. Non! Je ne suis pas ce genre de personne », a assuré l’ancien ministre des affaires étrangères, revigoré par ces soutiens.

Madické Niang a pris acte des doléances de ses souteneurs. «Je ferais mon possible pour mieux développer la politique d'emploi. Mais, pour trouver du travail, il faut d'abord être formé. C’est mon crédo et j'y crois», a-t-il précisé...