Le commerce de café Touba : Le chemin de la réussite pour Abdou Cissé

Le commerce du Café Touba est devenu une source de revenus pour beaucoup de jeunes. C'est le cas de Abdou Cissé.



Originaire de Darou Salam Kayel, dans la région de Diourbel, il est arrivé à Dakar en 2008. Il s’essayera dans la vente de cartes de crédit et d’accessoires de téléphone mais ça ne lui réussit pas.



Très doué dans la préparation du Café Touba dans son « daara », Abdou renoue avec ses vieilles amours. Il met ses trucs et astuces à contribution et finit par trouver son chemin. Implanté à Ouest-Foire, sur l’axe baptisé au nom du célèbre chanteur Thione Seck, le vendeur de café Touba a élargi son champ d’action et met à la disposition de sa fidèle clientèle du kinkéliba et du « wass ». Ses affaires fleurissent.



Ambitieux, il veut décupler son chiffre d’affaires et participer ainsi au développement du pays. Pourtant, notre jeune entrepreneur a la possibilité de tenter la migration, mais il préfère rester au « bled ». Car pour lui, ce qu’il gagne au Sénégal suffit à son bonheur et à celui de sa famille. En moins de trois ans, il a construit sa maison à Touba, a fait venir ses frères à Dakar pour l’aider dans sa petite entreprise. Un exemple pour la jeunesse sénégalaise...