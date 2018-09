Le comité directeur du Pds tacle l'Apr et accuse le régime d'avoir envoyé la responsable apériste arrêtée par le commissariat de Mbour...

Venu installer leur coordinateur pour le parrainage, le comité directeur du Pds avec à sa tête Ibra Diouf Niokhobaye, a tiré à boulets rouges sur le régime de Macky Sall. Selon lui, en vérité, la femme était mandatée par l'Apr. C'est un vol qui a été organisé, perpétré et décidé à partir du sommet de l'Apr. C'est pourquoi le chef de délégation du Pds a pris la défense de la Police, car selon lui, le régime de Macky Sall est très violent, physiquement, mentalement et administrativement et peut en vouloir aux policiers....