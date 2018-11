Le combat Boy Niang 2 Vs Lac De Guiers 2 ficelé par Al Bourakh Events

Les contrats sont signés par les managers des deux lutteurs. Al Bourakh Events vient de ficeler le combat Boy Niang 2 Vs Lac De Guiers 2 qui se tiendra au mois de juin 2019.

Les deux lutteurs qui se lançaient des piques par presse interposée, auront l'opportunité ainsi de mettre leurs menaces à exécution grâce à Baye Ndiaye et Al Bourakh Events.

Rendez-vous est donc pris pour le mois de Juin, mais auparavant des face-à-face explosifs sont prévus avec les lutteurs et leur supporters. Restez connectés...