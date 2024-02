Le collège de la Cathédrale de Dakar au rythme de la fête du "mardi gras", malgré les tensions politiques

Ce 13 février 2024 est le jour du Mardi gras. Une fête traditionnelle qui marque le début du Carême chrétien. Une période de quarante jours où les chrétiens font le jeûne et s'abstiennent de tout excès. Une occasion où les enfants se déguisent à travers des accoutrements et masques ludiques ou de leurs héros et personnalités préférés. C'est également l'occasion d'organiser une fête dans certains établissements scolaires. Au collège de la Cathédrale de Dakar, les enfants dansent et sautent de joie au rythme du Mardi gras malgré les tensions politiques du pays. Reportage...