Le collectif "Auchan dégage " demande la fermeture de l'enseigne Carrefour du Point E

Les commerçants réunis sous le collectif "Auchan dégage" sont plus que jamais déterminés dans leur combat d'éliminer les grands distributeurs commerciaux. En effet, l'ouverture d'une nouvelle enseigne Française, a savoir Carrefour, au quartier du Point E n'a pas laissé indifférent ledit collectif. Ce dernier considérant l'ouverture de ce nouveau magasin non conforme à l'esprit et à la lettre du décret numéro 2018-1888 règlementant la distribution au Sénégal, demande sa fermeture immédiate. Ainsi, Auchan dégage" invite le président Macky Sall ainsi que les candidats à la prochaine élection présidentielle à se pencher sur leur sort afin de résoudre les problèmes auxquels se confronte le secteur du commerce.