Le clin d’œil de Neymar au Real de Madrid : « Le Real est un grand club…»

Dans une interview accordée à un media brésilien pour parler de l’actualité du PSG, mais également pour évoquer son avenir.



Le ‘crack’ brésilien Neymar Jr n’a pas fermé la porte au Real Madrid, où de nombreux spécialistes le voient dans un futur plus ou moins proche. Le père de Neymar avait lui assuré il y a peu que son fils ne rejoindra pas la Maison Blanche.



Cependant, Neymar, qui a fait parler de lui lors du Carnaval de Salvador de Bahía, où il a été aperçu en train de faire quelques pas de danse, ne ferme pas la porte au Real Madrid.



« Le Real Madrid est un grand club, c’est clair, n’importe quel joueur serait attiré par ce club et plus tard, qui sait », a affirmé le Brésilien.



« Mais je suis heureux à Paris et je me sens très bien, je ne dis pas que je vais jouer au Real, du calme », a-t-il a ajouté.