Le cinéaste Mamadou Lamine Seck risque de rater sa consécration au festival World Films Fair à Los Angeles

Son film désigné comme meilleur film de fiction, Mamadou Lamine Seck risque pour autant de rater la cérémonie de remise de distinction prévue le 11 novembre. En effet, sa situation financière ne lui permettrait pas de se rendre à Los Angeles dans des conditions acceptables.

Et même s'il reconnait que le ministre de la culture lui a payé le billet pour rendre à Los Angeles, les frais supplémentaires pour son séjour reste une équation non résolue pour cet homme des arts visuels.

C’est pourquoi il lance un appel aux autorités pour qu’elles lui viennent en aide, précisant que cette distinction appartient à tout le Sénégal, à l'art et à la culture sénégalaises, et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps car au plus tard, il devrait quitter le pays le 8 Novembre...