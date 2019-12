Le championnat Belge, vivier de talents sénégalais

Treize sénégalais sont inscrits, cette saison, parmi les effectifs professionnels des clubs de Jupiler Pro League. Si les réussites sont différentes selon les profils, cela permet de montrer que les talents sénégalais s’exportent plutôt bien dans le plat-pays. D’ailleurs, trois Lions de la Teranga font les beaux jours du leader, le Club Bruges.







En effet le club brugeois, qui était qualifié pour la Ligue des Champions lors de la première partie de saison, peut compter sur trois joueurs talentueux avec Amadou Sagna (20 ans), Krépin Diatta (20 ans) et Mbaye Diagne (28 ans). Si le premier n’a pas encore participé à la moindre rencontre cette saison, notamment en raison de son jeune âge, les deux autres rendent de fidèles services au manager Philippe Clément. Pour Diatta, arrivé le 3 janvier 2018 en provenance de Norvège pour 2 millions d’euros, le haut niveau et le beau jeu pratiqué par les Brugeois lui permettent de progresser à vitesse grand v. Aujourd’hui, le milieu offensif sénégalais évolue désormais avec la sélection de Saliou Ciss et sort des statistiques intéressantes avec 6 buts et 4 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Il a même inscrit un but en Ligue des Champions, rien que ça. Très prometteur, l’ailier de 20 ans dispose désormais d’une valeur de 17 millions d’euros selon Transfermarkt .







Mbaye Diagne, de son côté, a un rôle d’attaquant remplaçant du côté de Bruges. Avec seulement 6 petites apparitions en Jupiler Pro League, l’ancien lillois compte tout de même 4 buts. Au total, il est apparu à 9 reprises cette année pour seulement 262 minutes. Forcément, le Sénégalais aura un grand rôle à jouer durant la deuxième partie de saison pour permettre à ses coéquipiers de remporter, au minimum, le titre de champion de Belgique. D’ailleurs, selon les bookmaker comme Bwin, le club Bruges est clairement le favori pour finir au sommet de la Jupiler Pro League à la fin de la saison, notamment en raison de l’énorme qualité de l’effectif.







D’autres écuries ont également leur chance de remplir leur armoire à trophée, à l’image de Genk, tenants du titre. Si le mercato a été plutôt ambitieux, notamment avec l’arrivée de Théo Bongonda, les dirigeants de Genk ont perdu plusieurs joueurs d’envergure à l’image de Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi, Joseph Aidoo. Il faudra aussi composer avec le renouveau du Standard de Liège, qui a remporté son dernier titre il y a plus de 10 ans (2008-2009). L’an passé, la formation de Michel Preud-homme a terminé à la troisième place et espère bien faire mieux cette saison. Le 11ème titre est donc rêvé et espéré du côté de Liège. Il y aura donc une belle bataille ces prochains mois pour pouvoir statuer des places en playoffs et imaginer la potentielle finale. Le grandissime favori, le club Bruges, n’aura pas le droit à l’erreur. Jean Matin