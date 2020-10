« Le caractère État de droit du Sénégal n’est pas une fiction, mais une réalité reconnue par la communauté internationale » (Me Malick Sall, ministre de la Justice)

Si l’on en croit Me Malick Sall, il y a de quoi se féliciter de la réélection du Sénégal par l’Assemblée générale de l’ONU comme membre du Conseil des droits de l’homme pour un nouveau mandat de 3 ans. Notre pays est arrivé en tête à l’issue du vote et « nous devons en être fier », selon le ministre.



Il est d’avis que ce n’est pas pour rien que l’Émir du Qatar a accompagné la mise en place du Centre pour le Renforcement de l'État de Droit et des Institutions Judiciaires (CREDIJ) au Sénégal.