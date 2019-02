Le candidat de la coalition "Madické 2019" attendu par les militants de Linguère

Pas un candidat n'y échappe. Le nord du pays est un point de passage obligé pour les prétendants à la Magistrature suprême, dans leur quête du suffrage des sénégalais.



C'est au tour de Me Madické Niang de faire le déplacement ce lundi. Le candidat à la présidentielle vient y exposer les mesures phares et d'urgence de son projet de société "Jamm Ak Xeweul". Son objectif cependant, est de rallier à sa candidature, les électeurs fidèles du Parti démocratique sénégalais (PDS). Il s'est mis dans les pas du président sortant, Macky Sall.

Les adhérents et sympathisants de la Coalition "Madické 2019" résidant à Linguère vont recevoir leur leader dans une ambiance de meeting électoral. Une occasion pour l'ancien ministre des Affaires étrangères de défier encore le président Macky Sall...