Le candidat de la coalition "Madické 2019" attendu à Sédhiou, Ziguinchor, Oussouye, Bignona...

Me Madické Niang a fait le déplacement, ce samedi, à Sédhiou, avant de continuer sur Ziguinchor. Le candidat à la présidentielle vient y exposer les mesures phares et d'urgence de son projet de société "Jamm Ak Xeweul". Son objectif cependant, est de rallier à sa candidature, les électeurs de la région Casamançaise.



Les adhérents et sympathisants de la Coalition "Madické 2019" résidant à Ziguinchor vont recevoir leur leader dans une ambiance de meeting électoral. Une occasion pour l'ancien ministre des Affaires étrangères de défier encore le président Macky Sall.



Madické Niang poursuit sa campagne, dimanche, en faisant cap sur Oussouye, Bignona, Bounkiling, Nioro, Passy et Kaolack, où sera organisé un meeting électoral, après la visite de certains chefs religieux. L'occasion pour le candidat à la présidentielle de peaufiner son discours sur d'autres sujets. Il va ainsi rencontrer les adhérents et sympathisants de son mouvement politique avant de retourner sur Dakar en début de semaine prochaine...