Le candidat de «Madické 2019» a rencontré le Khalife de Touba Mbella Keur Serigne Massamba Mbacké

La caravane de Madické Niang a, après Mbirkilane, fait cap sur Touba Mbella chez Serigne Massamba Mbacké. Elle a été accueillie par une foule en communion avec leur leader.



Assis à côté du Khalife Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Massamba, Madické Niang a observé les dizaines de talibés debout à l’accueil de leur candidat. Comme un fervent talibé venu se recueillir auprès de son marabout, le candidat à la présidentielle a tendu ses bras à l’actuel Khalife et fils de Serigne Massamba Mbacké, petit frère de Serigne Touba.



Bien avant cela, le candidat à la présidentielle s’est fondu en remerciements avant de rappeler les liens forts avec la famille de Serigne Massamba. «Je suis un disciple de Serigne Massamba Mbacké, mon marabout Serigne Cheikh est l’actuel Khalife. C’est pour vous dire que je me sens chez-moi. C’est ce qui justifie cet engouement, engagement et passion qui habitent les populations», se félicite Madické Niang. Le candidat poursuit sa campagne...