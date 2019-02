Le candidat Ousmane Sonko vient de lancer sa campagne présidentielle

La campagne présidentielle démarre officiellement ce dimanche 3 février, avec le candidat Ousmane Sonko qui va sillonner le département de Dakar en caravane.

Pour la première étape, le président du parti Pastef prendra le départ à la permanence de Atépa sur la VDN pour ensuite visiter les communes de Ngor, Ouakam, Fann et enfin l’Université Cheikh Anta Diop.

Après cette première étape de la journée, Ousmane Sonko ira ensuite à l’Avenue Bourguiba, au Rond-point du jet d’eau, à Niarry Tally, Bourguiba, Hlm, Colobane, Médina, Tilène et Sandaga. Et pour terminer les activités de la journée, la coalition Sonko président procèdera à un grand meeting au rond-point de la rue 25 du boulevard Général de Gaulle.