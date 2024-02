Le candidat Malick Gakou introduit une requête aux fins d’annulation du décret présidentiel

Candidat à la présidentielle initialement prévu le 25 février 2024, Malick Gakou a réagi juste après l’amendement qui décale la date de l’élection présidentielle au 15 décembre 2024.



"C’est avec beaucoup d’indignation que nous avons pris connaissance du vote de la proposition de loi par l’Assemblée nationale et de la publication par décret 2024-04 du 03 février 2024", fustige le président de la "Coalition Gackou 2024"



Pour lui, il s’agit d’une dictature et d'un coup d'État constitutionnel. « Abrogeant le décret 2023 -2283 du 29 novembre 2023 et fixant la date de l’élection au 15 décembre 2024. La coalition Gakou 2024 condamne avec la dernière énergie cette forfaiture et ce coup d'État constitutionnel et appelle toutes les forces vives de la nation à se tenir debout pour exiger le respect du calendrier électoral et la tenue de l’élection le 25 février 2024 ».



Pour se faire, il a introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel aux fins d’annulation du décret du président de la République portant sur le report de la présidentielle. « C’est ce qui explique notre requête aux fins de poursuite du processus électoral enregistrée au greffe du conseil constitutionnel ce 05 février 2024 sous le numéro J/C/24 du 05 février 2024 ».



Enfin, « la coalition Gakou 2024 interpelle le Conseil constitutionnel d’user de ses prérogatives régaliennes, de traiter avec diligence les requêtes des candidats à la présidentielle et de déclarer la proposition de loi et le décret anticonstitutionnels ».