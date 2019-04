Le calvaire d’un jeune maçon privé de bras à la suite d’un accident de travail

Jeune homme âgé de 18 ans, Alioune Touré vit un véritable calvaire. Il a perdu ses deux bras à la suite d’une grave électrocution. L’accident est survenu alors qu’il manipulait une barre de fer qui, malheureusement est entré en contact avec des fils électriques de haute tension qui pendaient au-dessus de lui dans un chantier où il travaillait. C’était le 22 septembre 2017 à Notto Gouye Diama (département de Thiès).







Evacué à l’hôpital régional de Thiès, il est constaté des blessures corporelles du deuxième degré profond. Les médecins qui ont relevé une nécrose aux niveau des deux membres supérieurs ont finalement opté de les lui amputer, 4 jours après l’accident, renseigne le dossier médical qui a été délivré au jeune Alioune Touré.







Jeune maçon, issu d’une famille démunie dont il est l’aîné, celui-ci a alors produit une vidéo pour demander de l’aide. Un appel à l’aide qui est finalement tombé dans l’oreille de la Première dame. Marième Faye Sall, à travers sa fondation Servir le Sénégal. Celle-ci a pris entièrement en charge le coût des deux prothèses pour un montant de 2,3 millions de francs, à la date du 4 décembre 2014.







Joint par téléphone, Amy Colé Ndiaye, une de ses tantes, a confié que A. Touré, n’a pas encore obtenu de prothèse. ‘’En ce moment nous avons des problèmes pour disposer de la prothèse qui lui avait été offerte par la Première dame. Cela fait près de 6 mois que nous attendons. Au Centre d’appareillage Orthopédique (Cnao) sis à Fann, la commande a été faite, l’on tarde à nous livrer les prothèses. On nous rétorque, à chaque fois, que la structure avait passé la commande mais que celle-ci tardait à entrer en possession de l’appareil’’. Ce qui fait que son problème reste entier.







Sorti d’hôpital grâce au soutien de ses proches et de bonnes volontés, il sollicite de l’aide. C’est afin d’obtenir des prothèses et des soutiens pour pouvoir aider ses pauvres parents, qu’il a sorti une vidéo. Dans l’élément qu’il a lui-même filmé, cet aîné d’une famille démunie, tend les ‘’bras’’ aux bonnes volontés. Il dit être joignable via, le contact de Amy Colé Ndiaye 77 779 91 74%20779%2091%2074 ou du sien Alioune Touré 78 300 47 77%20300%2047%2077 ou 76 947 78 41%20947%2078%2041 ...