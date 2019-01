Le cadeau de nouvel an de Mamadou Talla aux jeunes de la Médina

Les jeunes de la Médina qui étaient à la recherche d’emploi ou de formation n’ont pas été oubliés par les autorités étatiques. Le ministre Mamadou Talla, en charge de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat hôte d’une rencontre initiée en faveur des jeunes de la Médina, a offert 500 possibilités de formation à cette dite cible. Des formations dans plusieurs domaines, leur a-t-il fait savoir.



Selon le ministre Seydou Guèye, Porte-parole du gouvernement, l’État, à travers cette offre, entend donner ‘’des réponses aux problèmes rencontrés par les jeunes. Et ce, quelle que soit leur obédience pour qu’ils puissent s’orienter vers la spécialité de leur choix. C’est-à-dire avoir les moyens de se prendre en charge’’.



Cette offre constitue également pour Macky Sall et son gouvernement, ‘’une politique d’appui pour donner aux jeunes les capacités et l’employabilité nécessaire pour trouver un emploi’’, a dit M. Guèye. Responsable politique dans cette localité centenaire, il a aussi assuré qu’ils comptaient aller dans le sens de l’option du président Macky Sall qui ‘’est de renforcer la formation professionnelle des jeunes’’.