Le budget 2018 du ministère de l’environnement et du développement durable en baisse de 7%.

le projet de budget du ministère de l’environnement et du développement durable est arrêté à la somme de 21.573.882.060 F CFA contre 23.222.477.020 F CFA , en 2017 , soit une baisse de 1.648.594.960 F CFA en valeur absolue et 7% en valeur relative. Cette situation résulte de la clôture de projets majeurs comme le projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE 2), le projet d’Appui au développement des Eco-villages (PNUD-ECO VILLAGES). Il a été voté aujourd’hui à l’Assemblée Nationale. Un document distribué à la presse en marge du vote du budget fait ressortir que les dépenses de personnel se chiffrent à la somme de 7 095 683 060 FCFA en 2018 contre 5 999 492 020 FCFA en 2017, soit une hausse de 1 096 191 040 FCFA en valeur absolue et de 18% en valeur relative. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 4 324 891 000 FCFA en 2018 contre 2 809 728 000 FCFA en 2017, soit une hausse de 1 515 163 000 FCFA en valeur absolue et de 54% en valeur relative. Les dépenses de transfert courant, quant à elles, s’élèvent à 1.147.033.000 FCFA contre 922.257.000 FCFA en 2017, soit une hausse de 224.776.000 FCFA en valeur absolue et de 24% en valeur relative. Les dépenses en capital s’élèvent à 7 531 275 000 FCFA contre 11 486 000 000 FCFA en 2017, soit une baisse de 3 954 725 000 FCFA en valeur absolue et de 34,43% en valeur relative. Concernant le transfert en capital, il se chiffre à 1 475 000 000 F CFA en 2018 contre 2 005 000 000 F CFA en 2017, soit une baisse de 530 000 000 FCFA en valeur absolue et 26,43% en valeur relative .