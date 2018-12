Le bain de foule des militants de "Doly Macky" à l'inauguration du CRE de Coki par le président de la République

Le président Macky Sall a été bien accueilli samedi à Coki où il était venu inaugurer le Centre de recherche et d'essais (CRE) et prendre un bain de foule.



C'est dans une ambiance de meeting électoral que le chef de l'État est arrivé samedi dans cette Commune du département, fief du Maire Pape Diop, où le leader du mouvement "Doly Macky" reste populaire. Il a été acclamé par une foule de militants avec une forte mobilisation des conseillers municipaux.



"Coki avec Macky au premier tour", ou "Président deuxième mandat", exultaient certains des sympathisants de Mamour Diallo. Le président de la République a prononcé un discours, notamment pour rappeler les choses qu’il a pu réaliser lors de son septennat. Nous sommes à deux mois de la présidentielle. Il faut taire les divergences. Nous avons la majorité, donc soyez unis.

Le leader du mouvement "Doly Macky", Mamour Diallo, et le Maire de Coki, Pape Diop ont tout mis tout en œuvre pour une cérémonie d'inauguration du CRE de Coki dans une bonne ambiance...