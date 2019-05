Le Syndicat professionnel des industries du Sénégal témoigne sa solidarité aux détenus de la Maison d’arrêt de Rebeuss

Le Syndicat professionnel des industries du Sénégal (SPIS) a profité du démarrage du mois béni de Ramadan pour témoigner sa solidarité aux détenus de la Maison d’arrêt de Rebeuss. Sept grandes firmes de ladite organisation ont offert, mercredi 8 mai dernier, une quantité importante de produits alimentaires et de ciment à l’établissement pénitentiaire. Il s’agit de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), de Dangote Cement Senegal (DCS), des Grands Moulins de Dakar (GMD), de l’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS), de Kirène, des Nouvelles Minoteries Africaines (NMA), d’Oleosen et de la Société des Brasseries de l’Ouest Africain (SOBOA). L’initiative a été pilotée par le département RSE de Dangote Cement Senegal. « A l’origine, Dangote Cement Senegal a répondu favorablement à la demande de l’administration pénitentiaire pour un don de ciment. Et en tant que membre du SPIS, la cimenterie a associé les autres entreprises à cette initiative. Le SPIS renouvellera autant que possible des actions RSE de cette nature », explique Ousmane Mbaye, directeur administratif et financier de Dangote Cement Senegal.



Au cours d’un entretien avec la délégation du SPIS, le Régisseur de l’administration pénitentiaire, Agnès Ndiogoye, s’est fortement réjouie de cet acte de grande solidarité. La délégation a, par la suite, été invitée à une visite guidée de l’établissement pénitentiaire. Elle était notamment conduite par Asthou Mbaye et Ousmane Mbaye, respectivement, directrice RSE et relations corporate et directeur administratif et financier de Dangote Cement Senegal, Franck Bavard et Papa Abdoulaye Djigal, directeur général et directeur des ressources humaines et de la communication des GMD, Mamadou Racine Ly, responsable des Relations publiques de la SOBOA, Mamadou Diop d’OLEOSEN.

Affilié au Conseil national du patronat (CNP), le SPIS, né en juillet 2018 d’un regroupement d’industriels, entend s’illustrer dans la défense et la promotion des intérêts de l’industrie sénégalaise. Dirigé par Ameth Amar, Pdg de NMA-SANDERS, le SPIS regroupe plus d’une vingtaine d’acteurs industriels de gros calibre au Sénégal, actifs dans l’agroalimentaire, les mines, l’énergie, la chimie-plastique, etc.