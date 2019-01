‘’Le Sénégal va dans la bonne direction en matière d'infrastructures modernes de mobilité urbaine’’ (Bad)

La Banque africaine de développement (Bad) s’est montrée très satisfaite des efforts fournis par les autorités sénégalaises. Son président, Akinwumi Adesina qui prenait part à la cérémonie de réception du Train express régional (Ter) à Dakar, le 14 janvier dernier, a tressé des lauriers sur la tête de Macky Sall, Président de la République.

À la faveur de cet événement qui marque la cérémonie officielle de réception du Ter, le président de la Bad a affirmé avoir toujours cru en Macky Sall. ‘’J'ai toujours vu en vous, Monsieur le Président et cher frère, un homme de grande valeur, animé d'une vision ambitieuse, qui sait traduire dans la réalité la vision qu’il porte (…). Une vision non suivie d’action n’est que pure chimère. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour célébrer les résultats concrets de votre action résolue qui va radicalement transformer la vie des populations du Sénégal, en particulier celles de Dakar et des environs’’. (...). ‘’Monsieur le Président, le Sénégal est bancable ! Et vous, Monsieur le Président, vous êtes bancable ! Toutes mes félicitations !”



La réalisation d’une telle infrastructure, Mr Adesina la trouve légitime. Ce, parce que convaincu de sa nécessité face à l’urbanisation rapide qui constitue ‘’un énorme défi’’ pour l'Afrique. (...). Le développement des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports, du logement, de l'eau et de l'assainissement, revêt une importance capitale pour améliorer la qualité de vie des populations’’, a-t-il dit avant de s’interroger.

‘’Qui aurait cru, il y a quelques années, que la petite bourgade de Diamniadio se transformerait en une ville d'affaires moderne ? C'est le pouvoir de la vision : la capacité de faire de l’avenir une réalité du présent. Nous sommes aujourd'hui les témoins de cette ville nouvelle et pleine de vie, reliée à Dakar et au tout nouvel Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) grâce à une autoroute à péage. La Bad est fière d'avoir financé l’autoroute à péage entre Dakar et Diamniadio et la construction de l'Aibd. Nous assistons aujourd'hui, à une étape importante avec la réception du Ter. Avec ce train, le Sénégal devient pionnier en Afrique de l'Ouest dans le développement de systèmes de transport urbain moderne à grande vitesse’’.

Le Ter va permettre d'économiser du temps et de l'argent. Il ne vous faudra plus que 35 minutes pour faire le trajet Dakar-Diamniadio ! Le Ter va réduire les embouteillages et la pollution de l’air en ville’’, s’est-il félicité. S’adressant au président Macky Sall, il l’a assuré que ”la Bad investit dans les gagnants’’. Et que sous (son) leadership, avec tant de projets remarquables et porteurs de transformation comme celui-ci, le Sénégal est gagnant !’’, d’où la fierté de la Bad ‘’d'avoir investi 120 milliards de F Cfa dans cette première phase du Ter. C'est pourquoi elle apporte un appui sans faille aux efforts de votre gouvernement pour développer des pôles économiques urbains comme Diamniadio.

‘’Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec d’autres partenaires, notamment la Bad, l’Agence française de développement (Afd) et le Trésor français. La Bad est un partenaire au développement majeur du Sénégal. Nous soutenons un développement accéléré du Sénégal, à travers nos High 5, qui sont : Éclairer l'Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Le président de la Bad de rappeler ses propos tenus à la réunion du Groupe consultatif pour le Sénégal relative à la deuxième phase du Pse qui s'est récemment tenue à Paris. ‘’J'avais déclaré qu’à chaque fois que je me rends au Sénégal, je suis impressionné par les progrès remarquables réalisés sous votre leadership. La réception, aujourd'hui, de ce train moderne en constitue un autre témoignage éclatant’’. (…). Vous pouvez toujours compter sur le ferme appui de la Bad et sur mon soutien personnel, à vos efforts visant à réaliser les objectifs du Pse.

Monsieur le Président, avec le Pse, vous avez placé le pays en mode ‘’Fast track’’. La Bad est également en mode ‘’Fast track’’ pour le Sénégal. La réception, aujourd’hui, du Ter montre que le Sénégal va vite et dans la bonne direction en matière d'infrastructures modernes de mobilité urbaine ! Nous sommes déjà à Diamniadio. Maintenant, cap sur l'Aibd. Je voudrais vous assurer que la Bad sera résolument à vos côtés, jusqu’au bout, avec le financement nécessaire’’.