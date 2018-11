Le Sénégal s'impose, ce samedi, par la plus petite des marges (0-1) face à la Guinée Équatoriale

Après cinq journées dans le groupe A des éliminatoires de la CAN 2019, l'équipe du Sénégal, déjà qualifiée, pointe en première position, avec 10 points (+7). Elle s'est imposée par la plus petite des marges (0-1) face à la Guinée Équatoriale. Le but sénégalais a été marqué par un défenseur équato-guinéen contre son camp. Nous y reviendrons...