Le Sénégal mène 1-0 à la mi-temps contre Madagascar grâce à un but de Mbaye Niang

L'équipe du Sénégal a bien lancé sa sixième journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre Madagascar. A la pause, les Lions mènent par 1-0 grâce à un but de Mbaye Niang (26'). Les deux équipes, première et deuxième du groupe A, sont déjà qualifiées

à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), en Égypte...