Le Sénégal favorable à une réintégration économique et sociale des migrants

Le gouvernement du Sénégal compte mettre en place des stratégies assurant une réintégration économique et sociale des migrants. En marge de la célébration de la journée internationale des migrants, ce mardi, Sory Kaba, directeur des sénégalais de l'extérieur et Samba Sy, ministre du travail ont mis l'accent sur l'engagement gouvernemental et la coopération internationale afin de garantir un retour et une réintégration des migrants dans le pays d'origine. D'où le thème : " gouvernance inclusive de la migration, retour et réintégration des migrants et investissement productif de la diaspora ". Ainsi, les sénégalais de l'extérieur ont aussi saisi ce moment propice pour exposer les difficultés qui parfois même conduisent à des pertes de vie humaine.