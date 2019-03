"Le Sénégal est le champion des éliminatoires de la CAN 2019" (Abdoulaye Thiam, président ANPS)

Le journaliste sportif, par ailleurs président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (Anps), est revenu sur le parcours effectué par les hommes de Aliou Cissé pour valider, avant l'heure, leur ticket pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Avec cinq victoires et un match nul en six rencontres disputées, "le Sénégal est le champion des éliminatoires de la CAN 2019", selon Abdoulaye Thiam...