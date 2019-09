Le Sénégal doit être plus propre. (Par Mamadou Sy Tounkara)

La propreté entraine la santé et la prospérité. Les pays les plus propres sont les plus prospères et où l’espérance de vie est la plus longue (83 ans au Japon, en Suisse et à Singapour).



La propreté est l’un des principaux défis à relever par tous les Sénégalais.



Le président de la République, 06 janvier 2014 : « Sur l’hygiène, nous devons encore faire des efforts. Notre pays est caractérisé par un défaut d’hygiène global. Il y a l’hygiène collective et l’hygiène individuelle. Au plan collectif, déjà, le pays n’est pas beau à voir. Nous faisons de gros efforts mais pour que l’hygiène collective soit réussie, il faut d’abord qu’au niveau individuel, chaque citoyen fasse ses propres efforts ; il faut que tout le monde mette du sien pour qu’on ait un cadre propre, à l’image de la plupart des pays africains ».



Il a recommandé l’institution d’une « Journée mensuelle de la propreté » qui devrait coïncider avec le week-end pour garantir une participation massive des citoyens; mais aussi d’une semaine nationale dédiée à la propreté avec une journée-phare qui sera célébrée dans une des régions du pays; il a décidé de décerner des primes mensuelles aux communes les plus propres (08 août 2019).



Le Sénégal compte 14 régions, 45 départements, 43 communes d'arrondissement, 150 communes, 340 communautés rurales et 13 544 villages. Si chaque leader de chacune de ces entités en fait son affaire propre, le défi sera vite relevé et le Sénégal cité en exemple pour le plus grand bien de notre santé publique et de notre économie. Les élus ont la plus grande responsabilité en cela. Leurs mandats est pour le bien-être et le mieux-être continuels de leurs mandants.

Mener les citoyens vers plus de propreté est un devoir minimal historique. Les élus qui ne travaillent pas à rendre leurs localités plus propres ne méritent pas leurs mandats.



Mamadou Sy Tounkara

Conseiller spécial du président de la République