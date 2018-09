Le Sénégal démarre la campagne pour sa réélection comme membre du Conseil de l'Union Internationales des Télécommunications

Le Sénégal a officiellement lancé la campagne pour sa réélection au Conseil de l’Union Internationale de Télécommunications (UIT) à l’occasion d’un «Networking lunch», ce mardi 11 septembre 2018, en marge du sommet annuel «ITU Telecom World» qui se tient présentement à Durban, en Afrique du Sud.



Le déjeuner d’affaires, présidé par le Secrétaire général de l’UIT, M. Houlin ZHAO, a enregistré la participation du Ministre des télécommunications du pays hôte, M. Siyabonga Cyprian CWELE, de plusieurs de ses collègues présents à Durban, ainsi que d’éminentes personnalités de plusieurs pays votants.



Faisant l’état des lieux du secteur des télécommunications au Sénégal, M. Ousmane NDIAYE, Directeur de la Stratégie et des Relatons Internationales de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, représentant le Directeur général de l’ARTP, a présenté les récentes évolutions du secteur et exposé les principales réformes mises en œuvre ces dernières années au Sénégal.



À sa suite, M. Modou Mamoune NGOM, Directeur des Télécommunications du Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Économie Numérique a annoncé officiellement la candidature du Sénégal et sollicité « le soutien de tous les États membres pour le renouvellement de notre mandat au Conseil de l’UIT».



Prenant la parole en dernier lieu, le Secrétaire général de l’UIT, M. Houlin ZHAO, après avoir salué le rôle du Sénégal au sein de l’instance internationale, a magnifié le dynamisme du secteur des TIC au Sénégal avant de souhaiter « bonne chance pour le vote prévu lors de la Conférence des Plénipotentiaires, en octobre prochain à Dubaï ».





Durban (Afrique du Sud), mardi 11 septembre 2018