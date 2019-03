Le Sénégal dans le pot 1 pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la composition des quatre pots de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) "Égypte 2019", avant le tirage au sort prévu le 12 avril prochain.



Le Sénégal, premier au classement africain, figure dans le premier. Les Lions éviteront donc le pays organisateur, l'Égypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun en phase de groupes. Des sélections que l'équipe nationale pourrait affronter en amical.



La composition des pots

Pot 1 : lSénégal, Egypte, le Ghana, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun

Pot 2 : Maroc, Nigéria, RD Congo, Algérie, Mali et Guinée

Pot 3 : Ouganda, Afrique du Sud, Guinée Bissau, Zimbabwé, Angola et Burundi

Pot 4 : Mauritanie, Namibie, Bénin, Kenya, Madagascar et Tanzanie