Le Sénégal champion d’Afrique : Saint-Louis en liesse, en attendant l’arrivée de son fils, Ismaïla Sarr…

La ville tricentenaire, à l’instar de toutes les régions du Sénégal est en liesse, ce dimanche 6 février. Après plus de deux heures de suspens et d’angoisse, le but décisif de Sadio Mané, aux tirs au but, a plongé les populations de Saint-Louis dans une immense explosion de joie. Tous s’époumonaient, en jubilant, au niveau de la Fan-zone de Pikine, un quartier situé à l’entrée de Saint-Louis.



Dans cette localité où est originaire Ismaïla Sarr, l’un des attaquants des ‘’Lions’’, qui ont offert le titre continental au Sénégal, rien n'a été de trop pour exprimer la joie de voir son équipe remporter, pour la première fois, de l’histoire, sa première Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football. Au milieu des manifestations, de danses et de cris de joie, certains disent attendre l’arrivée prochaine de Ismaïla Sarr à qui ils comptent réserver un accueil triomphal.