Le Sénégal à l’honneur au Microsoft Education-Exchange

Créé il y a plus de dix ans avec le soutien de Microsoft, Education-Exchange (E2) est un événement mondial centré autour de l’innovation dans le secteur éducatif ; il réunit chaque année plus de 400 enseignants venus de tous les continents pour leur permettre, outre le partage d’expériences, de présenter un projet novateur mettant en exergue l’intégration du numérique en classe afin d’enrichir les pratiques pédagogiques.

A cette occasion sont organisés des ateliers, des conférences et des sessions d‘échange autour de thèmes majeurs comme l’intelligence artificielle, la formation des enseignants, les pratiques des systèmes éducatifs.

E2 organise également un concours, le Global Educator Challenge, au cours duquel les participants sont invités à trouver une solution innovante à un problème éducatif précis, ainsi qu’un examen de certification, le Microsoft Certified Educator, qui atteste de la maitrise des outils de collaboration digitale en classe.

L’édition 2019, qui a vu la participation de 5 enseignants du ministère de l’Education nationale, s’est déroulée à Paris (France), du 2 au 4 avril 2019, et a permis de présenter, lors du panel des Education Leaders, le Système d’Information et de Management de l’Education nationale (SIMEN), lancé en décembre 2016, qui met le numérique au cœur du système éducatif et qui ambitionne de le moderniser grâce aux outils technologiques ; à ce titre, il regroupe une suite d’applications Web et mobiles destinées à permettre aux enseignants et aux élèves d’avoir accès à la technologie pour faciliter l’apprentissage et la gestion du système.

A Paris, le Sénégal s’est distingué en remportant deux prix au Global Educator Challenge : celui de la catégorie Créativité obtenu par Mme Aminata Lo Badiane (institutrice en service au CRFPE de Rufisque) et celui de la catégorie Innovation obtenu par M. Amadou Yacine Diatta (Professeur de Sciences Physiques au Lycée scientifique d’Excellence de Diourbel).

M. Ibrahima Diagne (Professeur d’anglais au Lycée de Medina Yoro Foulah/Kolda) a, quant à, lui réussi à l’examen de certification, le Microsoft Certified Educator.

Le ministère de l’Education nationale progresse donc assurément dans la mise en œuvre des recommandations des Assises de l’Education et de la Formation et des décisions présidentielles qui en sont issues, qui visent à mettre les technologies de l’information et de la communication au cœur de notre système éducatif.



Fait à Dakar, le 5 avril 2019



M. Seyni Ndiaye FALL

Coordonnateur du Projet SIMEN