Le Secrétaire d’État Moïse Sarr lance le projet d’une plateforme interactive d’échanges et de dématérialisation des procédures de délivrance des actes consulaires.

Le Ministère des Affaires Etrangères et des sénégalais de l'Extérieur est résolument engagé dans l’amélioration de la qualité de l’offre des services consulaires pour nos compatriotes basés à l’étranger.



Ainsi, soutenu et encouragé par le Ministre Amadou Ba, le Secrétaire d'Etat Moise Sarr, a réussi à rassembler et à organiser à Dakar les 14 et 15 octobre 2019, avec les membres de son cabinet et le concours précieux de la Direction des Affaires Juridiques et Consulaires (DAJC) du MAESE, les représentants des services de l’État concernés par la problématique, tels que l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE), la Direction de l'état civil, la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF), le Programme d’Appui pour les Initiatives de Solidarité pour le Développement (PAISD), l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS), pour ne citer que ceux-là, des informaticiens de haut niveau, des Responsables de centres d’appels et des personnes ressources à l’instar du Professeur Aminata Sall Diallo, de M. Mbaye Ndoye, Chef du Service État civil du consulat du Sénégal à Paris qui capitalise aujourd’hui plus de 30 ans d’expérience, un atelier de présentation du projet de la plateforme interactive d'échanges et de dématérialisation des procédures de délivrance des actes consulaires.



L'ensemble des actions relatives à la dématérialisation et à la digitalisation des procédures consulaires ont été passées en revue dans la perspective de doter le Ministère des Affaires Étrangères et des sénégalais de l’Exterieur d’un portail capable d’offrir à nos compatriotes de la diaspora des services de proximité et de qualité.



À noter que la tenue de cet atelier de deux jours consacré à cet ambitieux projet, a été rendue possible grâce à l’accompagnement de la Fondation Konrad Adenauer...