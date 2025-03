Le Rwanda rejette les critiques "honteuses" du Canada sur sa présence en RDC

Les critiques du Canada, qui a condamné lundi la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo (RDC) et annoncé des restrictions commerciales avec ce pays des Grands Lacs, sont "honteuses", a jugé mardi le ministère rwandais des Affaires étrangères.



Depuis fin janvier, le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par les forces rwandaises, s'est notamment rendu maître en RDC des grandes villes de Goma et Bukavu, après avoir déjà conquis depuis 2021 de vastes pans de cette région riche en ressources naturelles.



La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a condamné, dans un communiqué co-signé avec les ministres du Développement international et du Commerce international, "la présence des Forces de défense rwandaises (RDF) en RDC et leur soutien au M23."



Ils y affirment que la présence du Rwanda chez son voisin "constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et de la Charte des Nations Unies."



Le texte précise que le Canada va notamment "suspendre la délivrance de permis pour l'export au Rwanda de biens et technologies réglementés", ainsi que les nouveaux projets économiques gouvernementaux, et revoir sa participation à des événements internationaux organisés au Rwanda.



Mardi, le ministère rwandais des Affaires étrangères a réagi dans un communiqué à ces annonces, affirmant que les "mesures contre le Rwanda annoncées par le Canada ne résoudront pas le conflit."



"Le Canada ne peut pas prétendre saluer les efforts des acteurs régionaux dans le processus de paix quand il fait porter toutes sortes de violations au Rwanda", dit le texte.



Le ministère souligne qu'il cherchera des "clarifications" à l'annonce du Canada.



La Grande-Bretagne a décidé fin février de "suspendre" la majorité de ses aides financières au Rwanda. Une mesure "punitive" selon Kigali.



Washington a annoncé de son côté des sanctions financières contre un haut responsable rwandais, l'ancien ministre de la Défense James Kabarebe, accusé d'"orchestrer le soutien" des troupes rwandaises au M23. Kigali les a dénoncées comme "injustifiées et infondées."