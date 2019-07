Le Roi d'Eswatini Mswaki III en visite à la plateforme industrielle internationale de Diamniadio.

En visite oficielle de deux jours au Sénégal, le roi d'Eswatini ex Swaziland, son altesse Mswati III s'est rendu ce vendredi avec le président de la République Macky Sall à la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Une visite qui a permis à l'hôte de marque du Chef de l'État de découvrir le plateau industriel de dernière génération dont dispose le Sénégal. Cette infrastructure confiée à l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi), constitue l'un des principaux leviers de la politique industrielle du Plan Sénégal émergent (PSE).

Ce projet d'envergure, au-delà des emplois directs et indirects créés, permet de booster la compétitivité et de réduire de manière conséquente le déficit de la balance commerciale. À cette occasion, le directeur général de l'APROSI, Momath Ba, a annoncé la mise en oeuvre de la deuxième phase du projet prévue dans les jours à venir.