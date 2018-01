"Le Real prépare une offre de 135 millions pour Hazard"

"Eden se verrait bien au Real Madrid". Dans Le Soir, Thierry Hazard, le père du Diable Rouge, a lâché une bombe au sujet de l'avenir de son fils. Et évidemment, il n'en fallait pas plus pour que les médias britanniques et espagnols relayent cette information.



Selon The Sun, Zinedine Zidane est prêt à mettre une grosse enveloppe pour recruter Eden Hazard à qui il reste deux ans de contrat à Chelsea: 135 millions d'euros.



Zizou est fan d'Eden



En Espagne, à en croire Marca, le Real Madrid serait plutôt enclin à miser sur Marco Asensio (21 ans), dont la marge de progression reste importante.



Eden Hazard évolue à Chelsea depuis 2012. Entre Zinedine Zidane et lui, c'est une longue histoire d'amour. "La star du futur, c'est Eden Hazard", avait déclaré Zizou en 2010.