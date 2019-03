"Le Real Madrid, qui convoite l’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, est une équipe qui se refuse difficilement" (Diomansy Kamara)

"Le Real, on ne le refuse pas, tout le monde a envie d’y aller", a déclaré le jeune retraité, interrogé sur les informations de presse faisant état d’un intérêt du club espagnol, désormais dirigé par le français Zinedine Zidane, pour l’international sénégalais.



Sadio Mané fait actuellement partie des meilleurs joueurs du monde et peut évoluer dans n’importe quelle écurie, a commenté l’ancien attaquant des Lions, selon lequel l’attaquant sénégalais grandit après chaque saison. Diomansy Kamara, qui a joué en France, en Italie, en Angleterre et en Turquie, avant de raccrocher ses crampons, ne tarit pas d’éloges pour l’attaquant sénégalais au regard de la saison qu’il est en train de réussir à Liverpool.



"Certains auraient pris un sérieux coup sur la tête après le sacre de (Mohamed) Salah à Dakar en janvier dernier", l’Égyptien ayant été sacré "meilleur joueur africain" pour une deuxième année de suite, au détriment de son coéquipier sénégalais. Dans le cas de Sadio Mané, c’est le contraire qui s’est passé, tout se passant comme si "ce titre raté l’a galvanisé et l’a poussé à aller de l’avant", au point qu’il est cité parmi les meilleurs joueurs de la saison en Angleterre.



"Sadio (Mané) porte sur les épaules Liverpool et c’est bien pour lui et son club. On espère qu’il conserve le niveau de performance jusqu’à la CAN 2019", a-t-il par ailleurs ajouté.