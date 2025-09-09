Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité a été tué dans l'attaque israélienne à Doha 

Le Qatar a annoncé mardi qu'un membre de ses forces de sécurité avait été tué, et d'autres blessés, dans les frappes israéliennes ayant visé un complexe abritant des membres du mouvement islamiste palestinien Hamas à Doha.



"Selon les premières informations, l'attaque a causé la mort du sous-officier Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, membre des forces de sécurité intérieure (Lekhwiya), alors qu'il était en service sur le site visé, et fait plusieurs blessés parmi les forces de sécurité", a indiqué le ministère qatari de l’Intérieur dans un communiqué.