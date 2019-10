Le Président Macky Sall à l’opposition : « Ces temps-ci, je ne veux pas être agressif »

Le président Macky Sall ne semble pas être ébranlé par les sorties récentes de l’opposition. La preuve, il se montre indifférent face aux attaques adverses de celle-ci qui, selon lui, s’inscrivent dans la divulgation de fausses nouvelles. ‘’Ces temps-ci, je ne veux pas être combatif pour ne pas dire agressif face à une certaine opposition qui passe tout son temps à dénaturer la réalité et à fabriquer des fake news’’, a-t-il soutenu devant ses alliés de la coalition présidentielle qui depuis 2 jours, animaient un séminaire sur la communication politique de la coalition Benno Bokk Yaakar. Venu procéder à la clôture de la rencontre, le président Macky Sall a minimisé les attaques de ses adversaires politiques, mieux encore, il a appelé, les acteurs de la majorité à ne pas s’inquiéter des fausses nouvelles, d’autant qu’elles ont une durée de vie éphémère. Il confie attendre de ses alliés une posture offensive et non agressive. Il invite, à cet effet, à adopter une position percutante et non violente pour riposter dans le débat politique. Le leader de la coalition BBY a surtout insisté sur le caractère pédagogique dans lequel devraient s’inscrire ses soutiens pour porter le message du gouvernement. Il demande à ses alliés de la coalition de tenir un langage simple et accessible aux populations pour leur permettre de s’approprier de la politique de l’État.