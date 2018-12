Le Premier Ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne tacle Karim Wade

A l’occasion du congrès d’investiture de Alsar (And Liguey Senegaal ak Racine) de Racine Sy, pour soutenir le président sortant Macky à la présidentielle du 24 février 2019, le Premier ministre venu assister à cette rencontre, s’est permis de traiter le candidat à la candidature de la présidentielle, Karim Wade, de « vrai-faux candidat ».

Poursuivant, Mahammed Boun Abdallah Dionne exhorte Wade-fils à venir s’imposer sur le terrain politique « en vrai », au lieu d’injurier le Président de la République et de venir parler de programme et de sa vision pour le peuple sénégalais...