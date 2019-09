Le PSG renverse Strasbourg grâce à un but de Neymar (1-0)

Malgré une prestation décevante, le Paris Saint-Germain a arraché la victoire face à Strasbourg (1-0), ce samedi, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Un succès signé Neymar, auteur d'un but magistral en fin de partie.

Ce match était l'occasion d'observer le retour de Neymar sous les couleurs parisiennes. Sifflé sur chaque prise de balle par les supporters du Parc des Princes, le Brésilien a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent sur quelques jolis gestes techniques en début de match. Malgré ce retour intéressant, Paris jouait sur un petit rythme et ne bousculait pas une équipe strasbourgeoise bien en place, et qui prenait confiance au fil de la rencontre.

La première grosse occasion était même alsacienne avec une frappe d'Ajorque détournée par Navas, décisif pour sa première apparition dans les cages du PSG. Les minutes passaient et Paris restait toujours aussi inoffensif. Seule une tentative de lob de Neymar faisait passer un petit frisson dans le Parc, dont une partie des tribunes continuait de siffler l'Auriverde, qui était le Parisien le plus dangereux. Très décevants dans le jeu, les hommes de Thomas Tuchel regagnaient les vestiaires à la pause sans avoir cadré le moindre tir.

Il fallait attendre la 55e minute pour assister à la première frappe cadrée (et beaucoup trop molle) du PSG sur une tentative de Sarabia. Neymar restait le Parisien le plus dangereux et ses gri-gri commençaient peu à peu à provoquer des applaudissements dans les tribunes d'un Parc divisé sur le traitement à accorder à l'Auriverde durant cette partie. Poussif, Paris semblait souffrir physiquement et s'en remettait à son gardien. Navas brillait encore sur un nouveau duel face à Ajorque.

Consterné par le spectacle proposé par son équipe, le public parisien ne dirigeait plus seulement ses sifflets contre Neymar, mais aussi sur la plupart des joueurs qui enchaînaient les imprécisions techniques. Et il fallait finalement attendre la fin de match pour assister au coup de génie de Neymar qui offrait la victoire au PSG sur une reprise acrobatique (1-0, 90e+2) ! De quoi provoquer l'ovation du Parc. Paris et ses supporters peuvent déjà remercier le Brésilien ce soir...